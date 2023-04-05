19:13, 05 апреля 2023
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Выпавший на московское шоссе из грузовика мусор загорелся и попал на видео
Выпавший из грузовика на Варшавском шоссе мусор загорелся и затруднил движение.
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»
Выпавший из грузовика мусор загорелся на московском шоссе и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».
«На Тульской мусоровоз оставил мусор, который потом загорелся», — прокомментировал автор ролика.
По данным столичного Дептранса, возгорание строительного мусора возникло на Варшавском шоссе, в районе дома 7. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Ранее пожар на стройке у небоскребов «Москва-Сити» попал на видео.