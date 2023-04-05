Выпавший на московское шоссе из грузовика мусор загорелся и попал на видео

Выпавший из грузовика мусор загорелся на московском шоссе и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».

«На Тульской мусоровоз оставил мусор, который потом загорелся», — прокомментировал автор ролика.

По данным столичного Дептранса, возгорание строительного мусора возникло на Варшавском шоссе, в районе дома 7. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее пожар на стройке у небоскребов «Москва-Сити» попал на видео.