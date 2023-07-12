Загоревшаяся в Подмосковье деревня попала на видео

Деревня загорелась в подмосковном Солнечногорском городском округе в деревне Кривцово, сообщает Главного управления МЧС России по Московской области.

По данным ведомства, загорелись пять рядов хозяйственных деревянных построек. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 2500 квадратных метров и не допустить распространение огня на расположенные поблизости здания и лесной массив.

Всего в тушении принимает участие около 40 человек и 13 единиц пожарной техники, говорится в сообщении.

Как сообщает прокуратура Московской области, в настоящий момент рассматриваться несколько версий случившегося, в том числе умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем. Проводится проверка.

Ранее тушащие пожар поджигатели пуха в Новой Москве попали на видео.