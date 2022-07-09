Известный ресторатор назвал главный запах московского детства

Главный запах своего московского детства назвал известный российский художник, декоратор, бизнесмен, московский ресторатор, почетный член Российской академии художеств Андрей Деллос. В беседе с «Москвич Mag» он признался, что самым важным гастрономическим впечатлением стали для него пирожки из «Елисеевского магазина» рядом с домом.

«Везде пахло уникальными "елисеевскими" пирожками, которые сейчас довольно тщетно пытаются воспроизвести фанаты исторической московской кухни. Была какая-то алхимическая добавка в масле, на котором их жарили», — вспомнил он.

Ресторатор добавил, что сам пытался найти легендарную формулу и обращался в Министерство пищевой промышленности, однако секретный ингредиент так и не был найден.

Ранее россиянин напомнил о столичном хлебокомбинате времен, опубликовав в сети архивное фото. В комментариях под его постом пользователи сети рассказали, чем любили полакомиться в те годы.