Россияне вспомнили запах хлеба и вкус рогаликов советских времен

Россиянин напомнил о столичном хлебокомбинате времен СССР в Facebook-группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)», опубликовав сделанное в 1973-м фото практиканток. В комментариях под его постом пользователи сети рассказали, чем любили полакомиться в те годы.

«В детстве мы на этот комбинат через забор лазили за булками и тортиками вафельными», — поделился фолловер интернет-сообщества. Другой вспомнил рогалики за пять копеек оттуда. «Да, очень вкусные рогалики были!» — поддержала его еще одна подписчица группы. «Хлеб сегодня совсем не тот, такого запаха уже нет! И не каких-то пирожных хочется, а того хлебушка!» — признался участник дискуссии.

Ранее москвичи обнаружили бесплатный хлеб в одном из магазинов.