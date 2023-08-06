Бегающие возле московских многоэтажек дикие зайцы попали на видео

«Я одного видел», «Хорошие такие! Люди не обижайте их, те, кто живет там. Они похоже из леса забегают в город», «Природа Москвы настолько очистилась!», — прокомментировали публикацию юзеры.

На кадрах два крупных зверя прыгают по газону на Лухмановской улице

Ранее свинья в тельняшке прокатилась в речном трамвае в Москве и попала на видео. Животное рассмешило пользователей сети.