05:42, 06 августа 2023
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Бегающие возле московских многоэтажек дикие зайцы попали на видео
Два диких зайца были замечены у многоэтажек в Москве.
Очевидцы заметили и сняли на видео двух диких зайцев, пробежавших у многоэтажных домов в московском районе Косино-Ухтомский на востоке города. Ролик опубликовали в группе «Топ ВАО г. Москвы» во «ВКонтакте».
«Я одного видел», «Хорошие такие! Люди не обижайте их, те, кто живет там. Они похоже из леса забегают в город», «Природа Москвы настолько очистилась!», — прокомментировали публикацию юзеры.
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