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13:07, 30 октября 2022
1 мин.

Закапывание биотуалетов в землю на территории стройки в Москве попало на видео

Закапывание биотуалетов в землю на территории стройки в Москве попало на видео
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

На видео попал момент, как на территории стройки в Москве закапывают биотуалеты в землю. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?».

«Так в ЖК "Столичные поляны" убирают строительный мусор. Биотуалеты закапывают в яму», — говорится в подписи под видео.

Кадры возмутили пользователей сети. Некоторые посоветовали местным жителям обратиться к полицию и прокуратуру по факту закапывания мусора.

«Безобразие!», «Благодарные работники делают подарок новоселам», «Это для археологов в будущем», «Кошмар», — прокомментировали юзеры.

Ранее адрес стройки в Москве из советского фильма про приключения Шурика раскрыли в сети. «Фрагмент снимали в застраивающемся районе Свиблово. С крыши восьмиэтажного дома по улице Седова, 3», — говорится в сообщении.

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