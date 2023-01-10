Москвичи обвинили столичную церковь в незаконном захвате тротуара

В незаконном захвате тротуара обвинили москвичи церковь Николая Чудотворца в Подкопаях. Свои претензии жители столицы высказали в сообществе «Ивановская горка» в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Почему-то церковь Николая Чудотворца в Подкопаях считает нормой захватывать тротуар. Этих ступеней не было до реставрации, теперь этот помпезный новодел захватил 90 процентов тротуара. Это не основной вход, почему он должен так мешать пешеходам?» — поделился один из подписчиков сообщества. Москвич добавил, что пытался решить вопрос напрямую с представителями храма — звонил по телефону и писал в Telegram, однако его обращения были проигнорированы.

В комментариях юзеры добавили, что если обычным пешеходам по оставленным 30 сантиметрам тротуара пройти сложно, то людям с колясками и на колясках преодолеть это препятствие особенно затруднительно. «Со стороны храма это просто хамство!» — заявила одна из участниц дискуссии.

На момент публикации новости официального комментария от представителей церкви Николая Чудотворца в Подкопаях «Мослента» не получила.

Ранее самые современные храмы Москвы перечислил протоиерей Дмитрий Рощин, руководитель Управления по работе с общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. По его словам, это храм Троицы в Хохлах, а также храм напротив московской мэрии, где кормят бездомных.