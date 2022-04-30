«Заклинатель уток» из Подмосковья рассмешил россиян

Бездомный мужчина с духовым музыкальным инструментом, сидящий в переходе подмосковной станции в Химках, рассмешил россиян. Снимок опубликовали в группе «Типичные Химки» во «ВКонтакте».

На фотографии рядом с мужчиной стоит утка, из-за чего пользователи сети в шутку прозвали бездомного «заклинателем уток». «Это попаданец из прошлого! Судя по тому, что он легко контачит с животными, друид», «На станции и не таких чудиков встретишь, но больше всего богато московское метро», «Был Гамельнский крысолов, теперь будет Химкинский», — прокомментировали пользователи сети.

Местные жители уточнили, что мужчина сидит в переходе не первый год, меняя птиц и животных. Так, россиянин уже был замечен с гусем, курицей и кроликом. При этом люди отмечают, что бездомный отлично ладит со своими питомцами и исполняет хорошую музыку.

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