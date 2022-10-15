23:42, 15 октября 2022
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В Москве прошла заключительная церемония развода пеших и конных караулов
Кадр: видео Telegram-канал «Москва 24»
В центре Москвы на Соборной площади Кремля прошла заключительная в этом году церемония развода пеших и конных караулов. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Москва 24».
По имеющейся информации, церемония началась ровно в полдень в воскресенье, 15 октября. Кремлевские гвардейцы в составе роты специального караула и Почетного Кавалерийского эскорта продемонстрировали безупречную строевую подготовку и элементы «конной карусели». Действие происходило под аккомпанемент духового оркестра.
Сообщается, что данная церемония проводится в столице каждую субботу с весны по осень с 2005 года.
Ранее сообщалось, что легендарный пианист Денис Мацуев выступит на большом джазовом концерте в Государственном Кремлевском дворце в Москве.