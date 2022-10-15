В Москве прошла заключительная церемония развода пеших и конных караулов

В центре Москвы на Соборной площади Кремля прошла заключительная в этом году церемония развода пеших и конных караулов. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

По имеющейся информации, церемония началась ровно в полдень в воскресенье, 15 октября. Кремлевские гвардейцы в составе роты специального караула и Почетного Кавалерийского эскорта продемонстрировали безупречную строевую подготовку и элементы «конной карусели». Действие происходило под аккомпанемент духового оркестра.