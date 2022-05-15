Житель Подмосковья заколол свою собаку ножом

Заколовшего свою собаку ножом жителя подмосковного города Воскресенск задержали сотрудники Росгвардии. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В вечернее время, следуя по маршруту патрулирования, экипаж Воскресенского отдела вневедомственной охраны получил информацию, что в частном доме на улице Ломоносова мужчина совершает противоправные действия», — рассказали в пресс-службе.

Росгвардейцы прибыли по указанному адресу и обнаружили там ранее судимого 21-летнего мужчину и его мертвого пса. Было установлено, что хозяин животного пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения, когда решил расправиться с питомцем. Он нанес собаке несколько ножевых ранений, от чего та скончалась на месте.

Злоумышленник был задержан и доставлен в местное отделение полиции. По факту возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что из-за жестокого обращения с попугаем в Москве возбудили уголовное дело.