Стало известно о сроках закрытия H&M в России

Шведский ритейлер H&M окончательно закроет все свои магазины в России к концу года. Уже сейчас из 172 торговых точек закончили свою работу более 30. Об этом стало известно в ходе разговора с пресс-службой компании агентству Direkt, сообщает РБК.

«Мы следуем нашему плану, и в настоящее время у нас все еще есть ряд магазинов, временно открытых для продажи оставшихся запасов. Закрытие магазинов происходит постепенно, как и планировалось, и мы рассчитываем закрыть наши последние магазины до конца года. Как мы уже сообщали ранее, мы хотим, чтобы закрытие наших операций в стране осуществлялось ответственным образом», — сообщили представители компании.

Ранее сообщалось, что товары шведского и испанского ретейлеров H&M и Zara в России начали заменять продукцией дорогих марок из других стран. Среди альтернатив оказались турецкий бренд Perspective и британско-турецкий Ketroy, а также голландская марка Mexx.