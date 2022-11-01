Мавзолей Ленина и некрополь у Кремля в Москве закроют для посетителей

О закрытии Мавзолея Ленина и некрополя у Кремлевской стены в Москве для посетителей сообщает в четверг, 29 сентября, агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-центр Федеральной службы охраны России.

«Допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к местам захоронений у Кремлевской стены 3 ноября 2022 года осуществляться не будет», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что закрытие связано с подготовкой к празднованию Дня народного единства.

Ранее сообщалось, что в Мавзолей на Красной площади выстроилась гигантская очередь.