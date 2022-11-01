В Москве закрылись все летние веранды

С наступлением холодов в столице закрылись все летние веранды. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«Период работы почти 3,5 тысячи летних веранд завершается в Москве 1 ноября. Этот сезон, начавшийся 1 апреля, прошел в столице успешно. Летние веранды — яркий пример стремления рестораторов к удовлетворению потребностей населения не только в оказании услуг питания, но и приятном времяпрепровождении», — рассказал Немерюк.

Руководитель департамента также отметил, что летние веранды в прошедшем сезоне были открыты в парках, в центре столицы и на ВДНХ и пользовались большой популярностью у жителей и гостей Москвы.

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