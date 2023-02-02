В Москве закрыли хинкальную из-за отравления беременной клиентки

Из-за отравления беременной женщины в Москве временно закрыли кафе «Хинкали Point» в Спасоглинищевском переулке, сообщает Роспотребнадзор. У пострадавшей диагностировали сальмонеллез.

Известно, что клиентка заказала хачапури и хинкали из заведения через сервис доставки «Яндекс Еда». После заявления пострадавшей в кафе провели осмотр и обнаружили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, в заготовочной зоне одновременно обрабатывали мясо и овощи, тесто для хинкали замешивали в коридоре, санитарную обработку сырых яиц в заведении не проводили. Кроме того, в помещениях кафе не проводилась ежедневная влажная уборка и дезинфекция, у сотрудников не было требуемых прививок, а на еде в холодильном и морозильном оборудовании не обнаружили маркировок о сроке годности.

«В зоне холодного цеха, задействованном в приготовлении холодных блюд, и на участке порционирования блюд отсутствует бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха; прием грязной столовой и выдача чистой посуды осуществляется через одно окно, расположенное напротив туалета для посетителей; хранение чистой столовой посуды осуществляется на барной стойке в открытом виде, столовые приборы хранятся на входе для посетителей кафе. Внутренняя отделка производственных помещений имеет множественные повреждения, холодильник для хранения молочной продукции, полуфабрикатов содержится в неудовлетворительном санитарном состоянии: имеются многочисленные следы ржавчины и коррозии. В конце рабочего дня не проводится мойка всей посуды, столовых приборов, подносов с применением дезинфицирующих средств», — рассказали в Роспотребнадзоре.

По результатам проверки в отношении заведения возбуждено административное дело по статье 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»).

Ранее в Москве приостановили деятельность ресторана KAIF Provenance рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом).