Стало известно о закрытии канатной дороги в Москве

Канатную дорогу на Воробьевых горах в столице запланировали закрыть с 16 по 24 октября, передает агентство городских новостей «Москва».

Временное прекращение работы комплекса связано с проведением планового ежегодного технического обслуживания. По информации пресс-службы, профилактику проводят осенью и весной. Обычно она длится от недели до 10 дней.

В этот раз проверят узлы канатной дороги, заменят масло и проведут экспертизу для получения допуска к дальнейшей эксплуатации. Отмечается, что все действия будут производиться в соответствии с техническими требованиями и федеральными нормами и правилами промышленной безопасности канатных дорог и фуникулеров.

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