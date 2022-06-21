Москвички стали чаще покупать закрытую одежду

Жительницы столицы стали чаще выбирать одежду длины миди и макси и реже покупать мини-юбки. К такому выводу пришли аналитики популярного маркетплейса, результаты исследования оказались в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

«Продажи платьев и сарафанов мини на Ozon в Москве в июне 2022 года выросли более чем в два раза год к году, но спрос на макси за тот же период увеличился в 3,5 раза. Миди — компромисс между короткими и длинными платьями — также пользуются сейчас большей популярностью, чем мини (рост в три раза)», — рассказали исследователи.

Чаще всего москвички отдают предпочтение платьям-комбинациям в пол, сарафанам с цветочными принтами, трикотажным летним платьям и домашним платьям на каждый день. Среди более открытой одежды популярностью у покупательниц пользуются черные платья-мини.

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