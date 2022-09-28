Эндокринолог Павлова назвала два безопасных заменителя сахара

Два безопасных для организма заменителя сахара в своем Telegram-канале назвала врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, это стевия и эритрол.

«Обратите внимание на стевию, экстракт которой в 300 раз слаще сахара. И самое главное — ее калорийность равна нулю. Стевия совсем не участвует в углеводном обмене организма и не имеет никаких ограничений для применения. Она термостойкая — то есть при готовке не разрушится и не ухудшит вкус блюда», — объяснила специалист и добавила, что лучше использовать этот продукт в виде сиропа.

Медик также предупредила, что в стевии не должно быть лишних добавок — искусственных сахарозаменителей, фруктозы. Их наличие можно проверить на упаковке товара.

Вторым хорошим заменителем сахара, по словам эксперта, является эритрол. Павлова отметила, что этот продукт подойдет тем, кому не понравилась по вкусу стевия. Врач предупредила, что в эритроле есть калории.

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