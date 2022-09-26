На улицах Москвы заметили автомобиль «Службы депортации инопланетян»

Автомобиль с надписью: «Служба депортации инопланетян» заметили в московском районе Дорогомилово. Его фотографию опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?»

«Успокоили. Есть! Есть все же ответственные люди на этой планете», «С финансированием у них так себе, судя по авто», «Что они делают в Дорогомилово? Все инопланетяне на Рублевке», — прокомментировали юзеры.

Внешний вид машины рассмешил многих пользователей сети. Некоторые отметили, что автомобиль УАЗ-452, известный в народе как «буханка», не очень подходит для работников подобных структур.

Ранее иномарку Mazda, припаркованную в одном из столичных дворов, разбили с помощью букета.