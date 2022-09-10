На улице Москвы заметили капитана Джека Воробья
Капитана Джека Воробья заметили на улице Москвы. Видеозапись перехода пиратом Карибского моря улицы в Бутово опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».
«Корабль забрали на штрафстоянку 100 процентов», «Ищет свою Черную Жемчужину и решил позвонить Барбоссе, спросить, где тот ее пришвартовал», «Черная Жемчужина заглохла», «Ищет Черную Жемчужину, а она рядом с Музеоном. На ней еще Петр Первый стоит», — прокомментировали пользователи появление капитана.
«Решил в Бутово пришвартоваться», «К завтрашнему параду кораблей готовится», «Пошел за ромом в Пятерочку», «На выборы приехал», «Джек ищет команду», — назвали подписчики канала другие предположения.
Ранее автомобиль Призрачного гонщика заметили в Москве. «Призрачный гонщик переехал в Митино и сменил байк на комфортный Mercedes», — подписали снимок администраторы группы.