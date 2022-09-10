На улице Москвы заметили капитана Джека Воробья

Капитана Джека Воробья заметили на улице Москвы. Видеозапись перехода пиратом Карибского моря улицы в Бутово опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

«Корабль забрали на штрафстоянку 100 процентов», «Ищет свою Черную Жемчужину и решил позвонить Барбоссе, спросить, где тот ее пришвартовал», «Черная Жемчужина заглохла», «Ищет Черную Жемчужину, а она рядом с Музеоном. На ней еще Петр Первый стоит», — прокомментировали пользователи появление капитана.