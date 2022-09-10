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На улице Москвы заметили капитана Джека Воробья

На улице Москвы заметили капитана Джека Воробья

Капитана Джека Воробья заметили на улице Москвы. Видеозапись перехода пиратом Карибского моря улицы в Бутово опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

«Корабль забрали на штрафстоянку 100 процентов», «Ищет свою Черную Жемчужину и решил позвонить Барбоссе, спросить, где тот ее пришвартовал», «Черная Жемчужина заглохла», «Ищет Черную Жемчужину, а она рядом с Музеоном. На ней еще Петр Первый стоит», — прокомментировали пользователи появление капитана.

«Решил в Бутово пришвартоваться», «К завтрашнему параду кораблей готовится», «Пошел за ромом в Пятерочку», «На выборы приехал», «Джек ищет команду», — назвали подписчики канала другие предположения.

Ранее автомобиль Призрачного гонщика заметили в Москве. «Призрачный гонщик переехал в Митино и сменил байк на комфортный Mercedes», — подписали снимок администраторы группы.

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