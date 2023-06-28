В Москве впервые за 15 лет заметили краснокнижного жука

В Москве впервые за 15 лет заметили жука майку фиолетового, занесенного в Красную книгу столицы под 1-й категорией редкости. Как сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы, последняя встреча с этим насекомым прошла в 2008 году.

«Это достаточно крупный жук. Длина его тела — примерно три сантиметра. Туловище с большим брюшком и короткими надкрыльями отливает металлической синевой», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, майки фиолетовые медлительны и неповоротливы, питаются зелеными растениями, не могут летать и живут только до воспроизведения потомства. Кроме того, эти жуки хрупкие и при опасности выделяют ядовитую маслянистую жидкость, которая при попадании на кожу оставляет ожог.

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