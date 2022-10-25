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06:39, 25 октября 2022
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Публичное занятие любовью в Подмосковье вызвало споры пользователей сети

Публичное занятие любовью в Подмосковье вызвало споры пользователей сети
Фото: unsplash

Мужчина и женщина занялись любовью ночью на улице у жилых домов в подмосковном Серпухове. Публичное проявление чувств вызвало споры у пользователей сети в Telegram-канале «ЧП Серпухов».

«Когда нет хаты и ты не мажор», «Уютненько им», «Согреваются», — пошутили одни. Других пользователей ситуация возмутила.

«Те дамы, которые допускают такие животные сношения, цена им три копейки в базарный день. Уважение к себе от этого парня никогда не приобретет», «Он еще в телефоне лазает», «Мерзость, распущенность, гадость», — прокомментировали подписчики канала.

Ранее фотография двух москвичей, занявшихся любовью прямо на траве в светлое время суток в одном из столичных парков, возмутила пользователей сети.

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