Публичное занятие любовью в Подмосковье вызвало споры пользователей сети

Мужчина и женщина занялись любовью ночью на улице у жилых домов в подмосковном Серпухове. Публичное проявление чувств вызвало споры у пользователей сети в Telegram-канале «ЧП Серпухов».

«Когда нет хаты и ты не мажор», «Уютненько им», «Согреваются», — пошутили одни. Других пользователей ситуация возмутила.

«Те дамы, которые допускают такие животные сношения, цена им три копейки в базарный день. Уважение к себе от этого парня никогда не приобретет», «Он еще в телефоне лазает», «Мерзость, распущенность, гадость», — прокомментировали подписчики канала.

Ранее фотография двух москвичей, занявшихся любовью прямо на траве в светлое время суток в одном из столичных парков, возмутила пользователей сети.