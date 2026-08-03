Запертых на жаре в машине собак нашли в Москве

В московском ЖК «Мещерский лес» нашли собак, которые были заперты в машине как минимум ночь и жаркое утро, передает «Осторожно, Москва».

Прохожие услышали, как из авто скулят собаки. Через небольшую щель в окне они увидели молодого бигля, который тяжело дышал, и таксу.

Владелица машины по просьбам жильцов спустилась вниз. По словам людей, всего в багажнике находилось шесть клеток с щенками. Один из них был в тяжелом состоянии, утверждают очевидцы.

По словам жителей, раньше они замечали во дворе сына владелицы машины, и тот часто бил щенков, которых выгуливал. У женщины, предварительно, есть размещенные анкеты на онлайн-платформах об оказании услуг передержек и перевозок животных. Жители дома планируют писать на нее заявление в полицию.

Ранее в подмосковном Домодедово жители спасли собаку от жестокого обращения. Из квартиры, где проживал бигль по кличке Джек, регулярно были слышны собачий плач и звуки конфликтов. Однажды пес сбежал, но после возвращения к хозяйке она вновь его избила.