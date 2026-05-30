Опубликовано 29 мая 2026, 21:30
Запертых в квартире после смерти хозяина кошек удалось спасти

Шестерых кошек, оставшихся в квартире на юго-западе Москвы после смерти хозяина, удалось спасти. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на прокуратуру.

Уточняется, что при содействии прокуратуры Юго-Западного административного округа и Гагаринской межрайонной прокуратуры питомцев спасли.

«Пушистые уже накормлены и будут переданы в приют для животных», — добавили в прокуратуре.

Шесть кошек оказались заложниками квартиры после смерти хозяина. Как рассказали волонтеры, что пенсионер проживал один в квартире на улице Вавилова, 91к1 в Ломоносовском районе. После смерти хозяина кошки остались запертыми в квартире: ключи оставались в морге, поскольку тело хозяина пока не опознано, а родственников не нашли.

Автор:Анна Вальман
