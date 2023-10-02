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21:22, 02 октября 2023
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Раздетый мужчина устроил заплыв в московском водоеме и попал на видео

Москвич устроил заплыв в 10-градусной воде в Строгино.

Раздетый мужчина устроил заплыв в московском водоеме и попал на видео

В одном из районов Москвы раздетый мужчина устроил заплыв в 10-градусной воде. Россиянин попал на видео, опубликованное в группе «Родное Строгино М125».

Мужчина самостоятельно записал ролик, на котором окунается в холодный водоем. «Купальный сезон продолжается», — подписал он кадры.

Поступок москвича удивил пользователей сети. «С такой любовью к открытой воде необходимо жить на море», «Аж завидно стало», «Моржик», — написали они.

Ранее полуголый мужчина нырнул пруд в спальном районе Москвы и развеселил россиян.