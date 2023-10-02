21:22, 02 октября 2023
1 мин.
Раздетый мужчина устроил заплыв в московском водоеме и попал на видео
Москвич устроил заплыв в 10-градусной воде в Строгино.
В одном из районов Москвы раздетый мужчина устроил заплыв в 10-градусной воде. Россиянин попал на видео, опубликованное в группе «Родное Строгино М125».
Мужчина самостоятельно записал ролик, на котором окунается в холодный водоем. «Купальный сезон продолжается», — подписал он кадры.
Поступок москвича удивил пользователей сети. «С такой любовью к открытой воде необходимо жить на море», «Аж завидно стало», «Моржик», — написали они.
Ранее полуголый мужчина нырнул пруд в спальном районе Москвы и развеселил россиян.