Раздетый мужчина устроил заплыв в московском водоеме и попал на видео

Мужчина самостоятельно записал ролик, на котором окунается в холодный водоем. «Купальный сезон продолжается», — подписал он кадры.

Поступок москвича удивил пользователей сети. «С такой любовью к открытой воде необходимо жить на море», «Аж завидно стало», «Моржик», — написали они.

Ранее полуголый мужчина нырнул пруд в спальном районе Москвы и развеселил россиян.