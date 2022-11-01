В убийстве московской пенсионерки заподозрили ее племянника

В убийстве столичной пенсионерки заподозрили ее племянника, передает Главное следственное управления Следственного комитета России по Москве.

«Вечером 31 октября 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Боженко в городе Москве, обнаружено тело женщины 1954 года рождения с множественными колото-резаными ранениями в области туловища», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). По подозрению в совершении преступления задержан племянник погибшей 1999 года рождения. Как уточнили в пресс-службе СК, ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее в Москве раскрыли убийство мужчины 19-летней давности. 55-летнему задержанному предъявлены обвинения по статье 105 («Убийство») и статье 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.