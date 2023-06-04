Раскрыта любимая заправка россиян для окрошки

Свою любимую заправку для окрошки раскрыли россияне в опросе ТАСС. Лидером рейтинга оказался квас — его добавляют в традиционный летний суп 45 процентов респондентов.

Второе место занял кефир (16 процентов), третье — айран, или тан (восемь процентов). Среди других вариантов опрошенные голосовали за минеральную воду, пиво, игристое вино и бульон, эти варианты набрали от четырех до одного процента.

Кроме того, выяснилось, что большое количество россиян в принципе не ест окрошку. 20 процентов сообщили, что не употребляют это блюдо в пищу.

Ранее наиболее полезные варианты летней окрошки назвала диетолог, нутрициолог, психолог, автор методики и книги «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова. Она порекомендовала заправить начинку для блюда домашним квасом без сахара.