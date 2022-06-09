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Стала известна дата открытия магазинов Zara в Москве

Стала известна дата открытия магазинов Zara в Москве
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Магазины испанского бренда Zara могут открыться в Москве через 10 дней. Дата стала известна «Москве 24».

Ранее руководитель ретейл-департамента Core.XP Марина Малахатько сообщила «Мосленте», что некоторые магазины компании Inditex (ей принадлежат бренды Zara, Massimo Dutti) могут заработать в России в июне. Однако она подчеркнула, что процесс находится на уровне предварительных обсуждений. «Конкретных дат на данный момент нет. По информации столичных девелоперов, в первую очередь речь идет про Москву», — отметила спикер.

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