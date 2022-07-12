Раскрыты заработки выпускников лучших вузов Москвы

Заработки выпускников лучших вузов Москвы раскрылсервис SuperJob в своем рейтинге технических и экономических вузов страны, чьи выпускники 2016-2021 годов получают высокую зарплату.

На первом месте среди технических вузов оказался Московский физико-технического институт (МФТИ). Средний заработок его выпускников составляет 250 тысяч рублей в месяц. На втором месте — Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова, где средний доход выпускников составляет 210 тысяч рублей. На третьем — Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Н.Э. Баумана со средней зарплатой бывших студентов в 200 тысяч рублей в месяц.

Рейтинг экономических вузов столицы возглавляет Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД РФ с зарплатой около 150 тысяч рублей в первые пять лет работы. На втором месте — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» со средней зарплатой выпускников в 140 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает МГУ имени М.В. Ломоносова — 130 тысяч рублей.

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