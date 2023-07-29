Москвич зарезал жену во время спора о воспитании ребенка

На улице Молостовых на востоке столицы мужчина убил жену во время ссоры. Тело погибшей нашли в одной из комнат квартиры, сообщает ГСУ СК России по Москве.

По предварительным данным, муж зарезал женщину ножом. По данным прокуратуры, перед этим они поспорили о воспитании их годовалой дочери, которую накануне изъяли из семьи. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство»).

«В настоящее время следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее тело 40-летней женщины с ножевым ранением груди нашли у подъезда в Измайлово. Погибшую убил ее экс-муж.