В Подмосковье зарезали несовершеннолетнюю дочь замминистра

Несовершеннолетнюю дочь заместителя министра по строительству Московской области Марата Сибатулина Еву Сибатулину зарезали в селе Немчиновка Одинцовского района. Об этом в ночь на субботу, 4 июня, сообщил Telegram-канал Baza. Вскоре информацию подтвердили в Telegram-канале ГСУ СК России по Подмосковью.

По имеющимся данным, 17-летняя девушка во время прогулки с друзьями встретила бывшего одноклассника Кирилла Юрчикова, предложившего компании сходить в заброшенный дом в лесу.

После осмотра дома друзья Сибатулиной вышли на улицу, девушка осталась внутри наедине с Юрчиковым. Через некоторое время в компании начали переживать, что Сибатулина долго не выходит, и решили вернуться. В здании они нашли ее тело с ножевыми ранениями.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-криминалистическая группа. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Вскоре правоохранители задержали и доставили на допрос в следственный комитет подозреваемого в убийстве Юрчикова, сообщила Baza. Предварительная причина преступления — ревность. Сибатулина и Юрчиков состояли в отношениях, но поссорились.

По данным Telegram-канала Shot, в Немчиновское отделение полиции позвонил отчим Юрчикова и сообщил, что сам привезет подростка из больницы имени Юдина, куда тот попал с ушибом руки. Однако полицейские перехватили Юрчикова и отвезли на допрос в СК.

На сайте ГСУ СК России по Подмосковью подтвердили задержание 17-летнего Юрчикова. «Проведены обыски, в ходе которых изъята одежда, телефоны и другие предметы. Назначено проведение судебно-медицинских, генетической и трасологической экспертиз. Запланировано проведение очных ставок, допрос свидетелей. В дальнейшем следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Подмосковье пьяный отец зарезал сына во время ссоры.