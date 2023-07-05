Раскрыты размеры зарплат выпускников ведущих юридических вузов Москвы

Размеры зарплат выпускников ведущих юридических вузов Москвы были раскрыты в исследовании сервиса Superjob. Лидером рейтинга оказался МГИМО, чьи выпускники стали зарабатывать около 170 тысяч рублей в месяц, что на 20 тысяч рублей больше, чем годом ранее.

Примерно таких же показателей достигла зарплата выпускников Московского государственного университета МГУ имени М.В. Ломоносова в области права.

Заработок выпускников Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и Финансового университета при правительстве РФ приблизился к 130 тысячам рублей в месяц, говорится в материале.

На заработную плату в 110 и 120 тысяч рублей в месяц могут претендовать выпускники Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ.

Ранее стали известны зарплаты выпускников ведущих экономических вузов Москвы.