Магадан обогнал Москву по предложению высоких зарплат. В тройку лидеров рейтинга также вошли Республика Саха и Чукотка. Об этом свидетельствует исследование HeadHunter, результаты которого оказались в распоряжении у РИА Новости.

Эксперты сервиса выяснили, что на сайте за период с января по июнь 2022 года открыто три миллиона вакансий с указанием уровня дохода. 242 тысячи из них соискателю предлагали в месяц заработную плату от 150 тысяч рублей, что составляет восемь процентов от общего числа предложений.

При этом исследование показало, что «суперзарплаты» чаще всего встречаются в Магаданской области — 25 процентов вакансий этого региона предлагают доход не менее 150 тысяч рублей в месяц. На втором месте оказалась Республика Саха — 22 процента, на третьем — Чукотка — 20 процентов. В пятерку лидеров также вошли Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Больше всего вакансий с высокой заработной платой встречается в сферах консалтинга, менеджмента, добычи сырья, строительства, недвижимости и информационных технологий.

Ранее были названы московские вузы с самыми высокооплачиваемыми выпускниками.