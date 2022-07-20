Город
Сегодня в 10:59
1 мин.

Магадан обогнал Москву по предложению высоких зарплат

Магадан обогнал Москву по предложению высоких зарплат
Фото: Виктор Сатановский / РИА Новости

Магадан обогнал Москву по предложению высоких зарплат. В тройку лидеров рейтинга также вошли Республика Саха и Чукотка. Об этом свидетельствует исследование HeadHunter, результаты которого оказались в распоряжении у РИА Новости.

Эксперты сервиса выяснили, что на сайте за период с января по июнь 2022 года открыто три миллиона вакансий с указанием уровня дохода. 242 тысячи из них соискателю предлагали в месяц заработную плату от 150 тысяч рублей, что составляет восемь процентов от общего числа предложений.

При этом исследование показало, что «суперзарплаты» чаще всего встречаются в Магаданской области — 25 процентов вакансий этого региона предлагают доход не менее 150 тысяч рублей в месяц. На втором месте оказалась Республика Саха — 22 процента, на третьем — Чукотка — 20 процентов. В пятерку лидеров также вошли Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Больше всего вакансий с высокой заработной платой встречается в сферах консалтинга, менеджмента, добычи сырья, строительства, недвижимости и информационных технологий.

Ранее были названы московские вузы с самыми высокооплачиваемыми выпускниками.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.