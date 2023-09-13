Назван новый защитник собак и кошек в суде

В России появилась профессия судебного ветеринарного эксперта. Об этом в беседе с «Мослентой» сообщила директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова.

«Недавно появилась у нас в России новая специальность — судебный ветеринарный эксперт. Этих людей специально готовят в учебных центрах для разрешения подобного рода конфликтов между клиентом и заводчиком», — сказала эксперт.

По слова Колчановой, при покупке животного заводчик или питомник обязан предоставить паспорт питомца и ветеринарный сопроводительный документ. Если что-то с животным будет не так, например, оно окажется другой породы или проявятся какие-то заболевания, с этими документами потом можно будет идти в суд. А там на помощь россиянам и придет этот специалист.

Ранее были раскрыты главные правила покупки домашних животных в России.