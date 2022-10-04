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04:18, 04 октября 2022
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Раскрыты способы защиты имущества пенсионеров от мошенников

Раскрыты способы защиты имущества пенсионеров от мошенников
Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Способы защиты имущества пенсионеров от мошенников назвал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

«Пожилые граждане, как известно, наиболее уязвимы. По этой причине в Управлении на особом контроле находятся документы, представляемые от их имени. В случае возникновения у регистратора сомнений в подлинности бумаг, поступающих на оформление, запрашивается дополнительная информация в органах ЗАГС, МВД и других организациях», — сказал Майданов.

Чтобы не попасть в ловушку мошенников, специалисты рекомендовали пожилым москвичам внести в реестр недвижимости запись о невозможности совершения сделок без их личного присутствия. Данная отметка позволит вернуть без рассмотрения все документы, поданные третьими лицами даже по заверенной у нотариуса доверенности. Также защитной мерой Роскачество назвало своевременную актуализацию контактных данных.

Ранее был составлен портрет потенциальной жертвы телефонных мошенников. Стало известно, что чаще всего с ежедневными подозрительными звонками сталкиваются россияне с доходом от 80 тысяч рублей в месяц.

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