Раскрыты способы защиты имущества пенсионеров от мошенников

Способы защиты имущества пенсионеров от мошенников назвал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

«Пожилые граждане, как известно, наиболее уязвимы. По этой причине в Управлении на особом контроле находятся документы, представляемые от их имени. В случае возникновения у регистратора сомнений в подлинности бумаг, поступающих на оформление, запрашивается дополнительная информация в органах ЗАГС, МВД и других организациях», — сказал Майданов.

Чтобы не попасть в ловушку мошенников, специалисты рекомендовали пожилым москвичам внести в реестр недвижимости запись о невозможности совершения сделок без их личного присутствия. Данная отметка позволит вернуть без рассмотрения все документы, поданные третьими лицами даже по заверенной у нотариуса доверенности. Также защитной мерой Роскачество назвало своевременную актуализацию контактных данных.

Ранее был составлен портрет потенциальной жертвы телефонных мошенников. Стало известно, что чаще всего с ежедневными подозрительными звонками сталкиваются россияне с доходом от 80 тысяч рублей в месяц.