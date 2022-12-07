На одной из станций БКЛ пассажиров защитят от пожара по-новому

На одной из станций Большой кольцевой линии (БКЛ) пассажиров защитят от пожара по-новому: на балконной галерее «Сокольников» смонтировали уникальную конструкцию автоматических штор. Об этом рассказал на официальном сайте мэра Москвы заместитель градоначальника по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Это специальные автоматические шторы, установленные над балконной галереей, ведущей на пересадочный узел с одноименной станцией Сокольнической линии. Они предусмотрены системой пожарной безопасности. В случае пожара они позволят полностью закрыть всю балконную часть за 30–40 секунд, защитив пассажиров от продуктов горения», — сказал заммэра.

По словам Бочкарева, противопожарные системы монтируются на всех новых станциях метро, но конструкции такого размера, как в «Сокольниках», установлены впервые. Для испытания механизма применяются разные способы: могут даже зажечь дымовую шашку. Но обычно используется механическое или электрическое замыкание датчиков, отметил эксперт.

Ранее на новой станции московского метро появились порталы к поездам. Они сделаны из нержавеющей стали.