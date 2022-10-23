Житель Подмосковья застрелил собутыльников из ружья

Житель Подмосковья застрелил своих собутыльников, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

«Следователем СО по городу Орехово-Зуево задержан 37-летний местный житель, подозреваемый в убийстве двоих знакомых (статья 105 УК РФ, "Убийство"). В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения», — говорится в сообщении ведомства.

По данным СК, в субботу, 22 октября, ночью находящийся в состоянии алкогольного опьянения в частном доме подозреваемый вступил в конфликт с двумя своими знакомыми. В ходе развития ссоры мужчина взял охотничье ружье и выстрелил в знакомых.

От полученных ранений потерпевшие скончались на месте. Подозреваемый самостоятельно сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что женщину 1972 года рождения застрелили на прогулке с собакой в Москве. Выстрел был произведен в голову.