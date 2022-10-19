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09:51, 19 октября 2022
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Застройщики стали предлагать большие скидки на один тип жилья в Москве

Застройщики стали предлагать большие скидки на один тип жилья в Москве
Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Московские застройщики стали предлагать большие скидки на один тип жилья — апартаменты. В столице зафиксирован значительный рост подобных предложений на рынке, сообщает «Коммерсант». Трудности продажи связаны с отсутствием льготной программы кредитования при покупке такой недвижимости, а также со спорным юридическим статусом.

«В текущей ситуации строительство апартаментов не представляет интереса для застройщиков», — считает руководитель управления маркетинга и аналитики Asterus Денис Бобков.

Сегодня на рынке объем свободного предложения в апарт-комплексах достигает около 42 процентов. Чтобы продать апартаменты, застройщики вынуждены снижать цены по некоторым объектам до 20 процентов.

По словам управляющего партнера «Метриума» Надежды Коркки, с начала 2022 года цены на апартаменты в московских новостройках снизились на 20,3 процента, в то время как стоимость обычных квартир выросла в среднем на 6,8 процента.

Ранее сообщалось, что в Москве резко упал спрос на элитные квартиры.

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