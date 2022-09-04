В затонувшей машине в Подмосковье обнаружили пропавших месяц назад людей
Трупы пропавших месяц назад людей обнаружили в затонувшей в подмосковном Раменском в Клишевской пойме машине. Об этом сообщили очевидцы в группе «Раменское онлайн» во «ВКонтакте».
«В машине находился инструктор по лечебной физической культуре сосудистого отделения Раменской ЦРБ Кирилл Степанов со своей подругой. В последний раз их видели 6 августа в "Дикси", после чего они пропали. Был объявлен розыск», — говорится в сообщении.
На опубликованном в сети видео разбитый затонувший автомобиль вытаскивают из водоема на тросе. По предварительной версии, водитель не справился с управлением транспортным средством, в результате чего погиб он и его пассажирка.
«По мне, странная авария. Лобовое мятое, как будто в него что-то прилетело. Объективно так машина об воду не разобьется», «Никакого лобового не было. Усилитель переднего бампера абсолютно цел. Просто очень сильный удар в грунт. Удар в грудную клетку и секундная потеря сознания. Несколько лет назад в Рязанской области похожий случай был», — прокомментировали юзеры.
Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Королеве четырехлетний мальчик утонул в бассейне фитнес-клуба. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.