В затонувшей машине в Подмосковье обнаружили пропавших месяц назад людей

На опубликованном в сети видео разбитый затонувший автомобиль вытаскивают из водоема на тросе. По предварительной версии, водитель не справился с управлением транспортным средством, в результате чего погиб он и его пассажирка.

«По мне, странная авария. Лобовое мятое, как будто в него что-то прилетело. Объективно так машина об воду не разобьется», «Никакого лобового не было. Усилитель переднего бампера абсолютно цел. Просто очень сильный удар в грунт. Удар в грудную клетку и секундная потеря сознания. Несколько лет назад в Рязанской области похожий случай был», — прокомментировали юзеры.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Королеве четырехлетний мальчик утонул в бассейне фитнес-клуба. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.