Затопленные фекалиями подмосковные Люберцы попали на видео

Местные жители жалуются, что в сложившейся ситуации людям не обеспечили подвоз чистой воды к домам. По их словам, из-за просадки грунта и старых труб на этой территории люди месяц писали жалобы в администрацию, однако никакой реакции не последовало.

Власти Люберец сложившуюся ситуацию пока никак не прокомментировали. На сайте мэрии ни о самой аварии, ни о мерах по ее устранению не сообщается.

Ранее стали известны подробности самого мощного за всю историю наводнения в Москве. Стихийное бедствие сделало российскую столицу похожей на Венецию.