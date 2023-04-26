Затопленные фекалиями подмосковные Люберцы попали на видео
Подмосковные Люберцы затопило фекалиями после прорыва канализационного коллектора.
Часть подмосковных Люберец затопило фекалиями после прорыва канализационного коллектора. Обстановка в городе попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Люберцы SOS Новости».
Как сообщает агентство «Новости Москвы», авария произошла в районе Красково. Уже второй день коммунальщики пытаются устранить подтопление, частично отключив для этого электричество и водоснабжение в городе в пяти микрорайонах с 360 частными домами, оставив без воды и электричества около 23 тысяч человек. Кроме того, отключенными от коммуникаций остаются три пожарные части и семь котельных.
остались без воды и света
Местные жители жалуются, что в сложившейся ситуации людям не обеспечили подвоз чистой воды к домам. По их словам, из-за просадки грунта и старых труб на этой территории люди месяц писали жалобы в администрацию, однако никакой реакции не последовало.
Власти Люберец сложившуюся ситуацию пока никак не прокомментировали. На сайте мэрии ни о самой аварии, ни о мерах по ее устранению не сообщается.
Ранее стали известны подробности самого мощного за всю историю наводнения в Москве. Стихийное бедствие сделало российскую столицу похожей на Венецию.