Заяц в московском метро оказался преступником в розыске

Пассажир, который решил проехать без билета в московском метро, оказался преступником, рассказали в пресс-службе столичного Департамента транспорта. Зайцем заинтересовались из-за неоплаченного проезда, а при установлении личности оказалось, что за злоумышленником числятся и другие нарушения закона.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел на станции метро «Текстильщики». Пассажир пытался проскочить через турникет без билета. В этот момент его заметил и остановил контролер, который потребовал предъявить документы, но мужчина отказался.

Тогда сотрудник метрополитена вызвал на место правоохранителей, которые в ходе проверки выяснили, что гражданин находится в федеральном розыске за вывоз из России культурных ценностей.

Ранее похожий случай произошел на станции метро «Электрозаводская». Полицейские задержали безбилетного пассажира, который оказался подпольным организатором азартных игр.