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«Заяц» с букетом в московском метро ударил отказавшую ему пассажирку

«Заяц» с букетом в московском метро ударил отказавшую ему пассажирку
Кадр: МВД Медиа

Ударившего пассажирку московского метро за отказ помочь бесплатно пройти через турникет мужчину задержали полицейские, сообщает «МВД Медиа».

«Дознанием УВД на ММ ГУ МВД России по Москве в отношении 25-летнего жителя столицы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью")», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчина с букетом попытался пристроиться к пассажирке метро, чтобы не платить за проход в подземку, но она оказала ему и сделала замечание. Прошедший в метро за другим человеком «заяц» догнал ее на эскалаторе и ударил по лицу.

На сайте опубликовали записи с камер видеонаблюдения на станции метро «Бауманская» Арбатско-Покровской линии, а также кадры с допроса обвиняемого. Задержанный объяснил, что у него не было денег на проезд, так как он потерял работу. О содеянном он искренне сожалеет.

Согласно медицинскому заключению, здоровью 39-летней жительницы Подмосковья причинен вред средней тяжести, уточняет «МВД Медиа». «Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — говорится на сайте.

Ранее драка сотрудников «Вкусно — и точка» в Москве попала на видео. Один из работников заведения набросился на коллегу и начал бить его кулаками по лицу, а тот стал отбиваться.

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