«Заяц» с букетом в московском метро ударил отказавшую ему пассажирку
Ударившего пассажирку московского метро за отказ помочь бесплатно пройти через турникет мужчину задержали полицейские, сообщает «МВД Медиа».
«Дознанием УВД на ММ ГУ МВД России по Москве в отношении 25-летнего жителя столицы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью")», — говорится в сообщении ведомства.
Мужчина с букетом попытался пристроиться к пассажирке метро, чтобы не платить за проход в подземку, но она оказала ему и сделала замечание. Прошедший в метро за другим человеком «заяц» догнал ее на эскалаторе и ударил по лицу.
На сайте опубликовали записи с камер видеонаблюдения на станции метро «Бауманская» Арбатско-Покровской линии, а также кадры с допроса обвиняемого. Задержанный объяснил, что у него не было денег на проезд, так как он потерял работу. О содеянном он искренне сожалеет.
Согласно медицинскому заключению, здоровью 39-летней жительницы Подмосковья причинен вред средней тяжести, уточняет «МВД Медиа». «Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — говорится на сайте.
Ранее драка сотрудников «Вкусно — и точка» в Москве попала на видео. Один из работников заведения набросился на коллегу и начал бить его кулаками по лицу, а тот стал отбиваться.