«Заяц» с букетом в московском метро ударил отказавшую ему пассажирку

На сайте опубликовали записи с камер видеонаблюдения на станции метро «Бауманская» Арбатско-Покровской линии, а также кадры с допроса обвиняемого. Задержанный объяснил, что у него не было денег на проезд, так как он потерял работу. О содеянном он искренне сожалеет.

Согласно медицинскому заключению, здоровью 39-летней жительницы Подмосковья причинен вред средней тяжести, уточняет «МВД Медиа». «Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — говорится на сайте.

Ранее драка сотрудников «Вкусно — и точка» в Москве попала на видео. Один из работников заведения набросился на коллегу и начал бить его кулаками по лицу, а тот стал отбиваться.