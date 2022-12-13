Россияне расхотели покупать земельные участки в Подмосковье. Спрос на такой вид недвижимости в октябре 2022 года снизился в среднем на 15,76 процента по сравнению с сентябрем. Об этом «Ленте.ру» сообщили специалисты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

«Время экспозиции земельных участков всегда было больше, чем у квартир. Сегодня среднее время продажи квартир в Москве выросло в два раза, а в сегменте участков этот рост еще более существенный. Помимо этого, в сегменте есть четкая сезонность, которая также влияет на срок продажи», — рассказал генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

Он отметил, что скидки в этом сегменте недвижимости доходят до 50 процентов. А в некоторых отдельных случаях снижение цен может быть и более существенным.

Эксперты компании отметили, что спрос на землю в Московской области упал на 31,88 процента по сравнению с предыдущим годом. По сравнению с октябрем 2020 года в 2022-м отрицательная динамика составила 18,22 процента.

Ранее эксперты «ЦИАН.Аналитики» назвали города Подмосковья с максимально подешевевшим жильем.