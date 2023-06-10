14:05, 10 июня 2023
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Бренды Zewa и Libresse уйдут из России
Владелец брендов Libero и Libresse продаст бизнес в России.
Фото: Erik Mclean / Unsplash
Владелец брендов Libero и Libresse, шведская компания Essity продаст бизнес в России, об этом говорится на официальном сайте.
«Essity подписала соглашение с покупателем, и теперь сделка одобрена российскими властями», — говорится в заявлении компании. Сообщается, что сделка по продаже бизнеса будет завершена в 2023 году.
Уточняется, что компания владеет брендами средств гигиены Tork, Libresse и Libero, а также туалетной бумаги Zewa.
Ранее, 30 июня 2023 года в России перестало работать приложение знакомств Tinder.