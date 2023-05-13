Назван самый жаркий день на следующей неделе

Самый жаркий день на следующей неделе в разговоре с «Вечерней Москвой» назвал синоптик Александр Шувалов. По его словам, в пятницу, 19 мая, столбики термометра поднимутся до 24 градусов тепла.

Специалист рассказал, что в понедельник и во вторник в столице ожидается до 20-21 градуса тепла. Начиная со среды, дневная температура повысится до 23 градусов, а уже в пятницу, 19 мая, возможно потепление до 24 градусов.

При этом москвичей на предстоящей неделе ждет и высокое атмосферное давление — 752–754 миллиметра ртутного столба, подчеркнул специалист.

Ранее метеоролог Тишковец рассказал о потеплении в столице на выходных.