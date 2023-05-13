19:32, 13 мая 2023
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Назван самый жаркий день на следующей неделе
Синоптик Шувалов назвал 19 мая самым жарким днем на следующей неделе.
Фото: Egor Myznik / Unsplash
Самый жаркий день на следующей неделе в разговоре с «Вечерней Москвой» назвал синоптик Александр Шувалов. По его словам, в пятницу, 19 мая, столбики термометра поднимутся до 24 градусов тепла.
Специалист рассказал, что в понедельник и во вторник в столице ожидается до 20-21 градуса тепла. Начиная со среды, дневная температура повысится до 23 градусов, а уже в пятницу, 19 мая, возможно потепление до 24 градусов.
При этом москвичей на предстоящей неделе ждет и высокое атмосферное давление — 752–754 миллиметра ртутного столба, подчеркнул специалист.
Ранее метеоролог Тишковец рассказал о потеплении в столице на выходных.