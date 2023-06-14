09:29, 14 июня 2023
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Назван самый жаркий день на неделе в Москве
Синоптик Леус назвал воскресенье самым жарким днем на этой неделе в Москве.
Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»
Самый жаркий день на этой неделе в Москве в разговоре с «Вечерней Москвой» назвал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, это будет воскресенье, 18 июня.
Воздух в этот день прогреется до 27-29 градусов, рассказал синоптик. В Московской области максимум температурных значений придется на пятницу, 16 июня, — столбики термометров поднимутся до 30-градусной отметки.
Метеоролог добавил, что на этой неделе в столичном регионе также повыситься атмосферное давление.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали пляжные зоны с разрешенным купанием в Москве.