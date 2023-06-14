Назван самый жаркий день на неделе в Москве

Самый жаркий день на этой неделе в Москве в разговоре с «Вечерней Москвой» назвал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, это будет воскресенье, 18 июня.

Воздух в этот день прогреется до 27-29 градусов, рассказал синоптик. В Московской области максимум температурных значений придется на пятницу, 16 июня, — столбики термометров поднимутся до 30-градусной отметки.

Метеоролог добавил, что на этой неделе в столичном регионе также повыситься атмосферное давление.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали пляжные зоны с разрешенным купанием в Москве.