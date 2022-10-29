Москвичи раскрыли желаемый уровень зарплаты

Жители России, в том числе москвичи, в среднем желают зарабатывать 163 тысячи рублей в месяц. Уровень зарплатных ожиданий был раскрыт в опросе сервиса «Работа.ру», в котором приняли участие три тысячи человек из всех регионов России, сообщает RT.

«В Москве мужчины в среднем отмечали желаемый заработок в 201 300 рублей, а женщины — в 144 600 рублей», — рассказали специалисты.

В среднем по России мужчины хотели бы получать 193 800 рублей, а женщины — 135 900 рублей, говорится в исследовании.

Ранее москвичи назвали подходящую для учителей зарплату.