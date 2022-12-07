«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области на несколько дней, предупредил Гидрометцентр России.

«Гололедица. Период предупреждения — до 11:00 10 декабря», — говорится в сообщении синоптиков.

Так, в столичном регионе днем 7 декабря ожидается минус 5-7 градусов, ночью минус 8-10. Облачно с прояснениями.

С четверга в Москве начнется снегопад, температура воздуха составит минус 3-5 градусов, ночью минус 4-6. В пятницу осадки продолжатся, и температура на улице будет повышаться — днем минус 1-3 градуса, ночью — минус 2-7 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы о сильном снегопаде в предстоящие выходные.