«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильных порывах ветра. Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности.

«Ветер. Период предупреждения до 21:00 четверга, 9 марта. Местами порывы до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Кроме того, жителей столичного региона предостерегли о прочих опасностях. Так, до 21:00 субботы, 11 марта на дорогах местами ожидается гололедица.

Ранее москвичам спрогнозировали изменчивую погоду.