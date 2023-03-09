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09:41, 09 марта 2023
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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о порывах ветра до 15 метров в секунду.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области
Фото: Сандурская Софья / АГН «Москва»

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильных порывах ветра. Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности.

«Ветер. Период предупреждения до 21:00 четверга, 9 марта. Местами порывы до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Кроме того, жителей столичного региона предостерегли о прочих опасностях. Так, до 21:00 субботы, 11 марта на дорогах местами ожидается гололедица.

Ранее москвичам спрогнозировали изменчивую погоду.

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