09:41, 09 марта 2023
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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о порывах ветра до 15 метров в секунду.
Фото: Сандурская Софья / АГН «Москва»
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильных порывах ветра. Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности.
«Ветер. Период предупреждения до 21:00 четверга, 9 марта. Местами порывы до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Кроме того, жителей столичного региона предостерегли о прочих опасностях. Так, до 21:00 субботы, 11 марта на дорогах местами ожидается гололедица.
Ранее москвичам спрогнозировали изменчивую погоду.