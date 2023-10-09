«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

Об опасной погоде из-за ветра и гололедицы сообщил жителям столичного региона Гидрометцентр России.

До 21:00 понедельника, 9 октября, в Москве и области ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду.

Кроме того, «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье из-за гололедицы. Период предупреждения — с 21:00 9 октября по 9:00 вторника, 10 октября, а также с 21:00 10 октября по 9:00 среды, 11 октября.

Ранее была названа дата потепления в Москве.