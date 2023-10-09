08:58, 09 октября 2023
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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области
Жителям столичного региона сообщили об опасной погоде из-за ветра и гололедицы.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Об опасной погоде из-за ветра и гололедицы сообщил жителям столичного региона Гидрометцентр России.
До 21:00 понедельника, 9 октября, в Москве и области ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду.
Кроме того, «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье из-за гололедицы. Период предупреждения — с 21:00 9 октября по 9:00 вторника, 10 октября, а также с 21:00 10 октября по 9:00 среды, 11 октября.
Ранее была названа дата потепления в Москве.