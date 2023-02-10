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12:33, 10 февраля 2023
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«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

«Желтый» уровень погодной опасности вновь продлили в Москве и Московской области до субботы, передает Гидрометцентр России.

«Гололедица. Период предупреждения до 21:00 11 февраля», — говорится в сообщении о ситуации в Москве. Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья.

По информации синоптиков, в пятницу в городе ожидается минус 1-3 градуса, небольшой снег и метель. В субботу от 0 до минус 2 градусов, осадки усилятся.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал время прихода устойчивого весеннего тепла в Москву.

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